Alustasin uuel töökohal ning sealne tööandja teatas esimesel päeval, et suitsetada tohib vaid kaks korda päevas ning ülejäänud aja on see keelatud. Kas see on seadusega sätestatud, kui tihti ja kui kaua võib tööline tööajal suitsetada? Kas tööandja võib selle üldse ära keelata, küsib Maalehe lugeja.