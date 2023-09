ÜLITÄPNE JUHIS | Kuidas alustada mesilaste pidamist

Mesilaste lennuraadius on umbes 2 km. Seega valitakse tarule asukoht, mis on kuiva pinnasega, kaitstud põhja- ja idatuulte eest ning kus kasvavad madalamad puud ja põõsad, mis pakuvad osaliselt varju suvel lõõmava päikese eest. Lennuavad soovitatakse asetada kagusse, kuid sobivad ka teised ilmakaared peale põhja. Tarude ümber peab olema vaba ruumi, et pere hooldades saaks ümber taru käia.