SELTSKONNAMÄNGUD | Et jaanipidu ei kujuneks pelgalt šašlõki mugimiseks ja klaasi kummutamiseks

Võistulaulmine : Eestlased on ju teada-tuntud laulurahvas. Miks siis mitte võtta jaaniõhtul mõõtu just laulmises?

Selleks tuleks moodustada peoseltskonnas kaks võistkonda, kelle ülesanne on laule meelde tuletada ja neid esitada. Mängujuht annab esmalt ühele võistkonnale 10-20 sekundit aega esitada oma laul. Kui võistkond lõpetab, peab teine võistkond sellele kohe oma lauluga vastama. Mäng kestab seni kuni üks võistkondadest hakkab uuesti laulma juba kõlanud laulu või ei suuda enam ühtegi laulu meelde tuletada. Võitja on sellisel juhul vastasmeeskond.

Iga osaleja tõmbab sedeli, kus on kirjas, kuidas tuleb tantsida (nt: üks käsi pea kohal, käed puusas, ühel jalal hüpeldes, ninast kinni hoides, kükkis, õlgu võdistades, puusi hööritades jne.) Võimalusi on palju. Iga õpetus on kirjutatud kahele sedelile. Kui muusika mängima pannakse, hakkavad kõik tantsima täpselt nii nagu tema tõmmatud sedelil kirjas. Iga mängija leiab omale paariliseks selle, kes liigub täpselt samamoodi nagu tema. Igas voorus viimasena teineteist leidnud paar langeb välja. Lõpuks võidab ainult üks paar.

Iga peoline mõtleb mõnele tegelaskujule, olgu selleks siis mõni tuntud näitleja, laulja, poliitik või hoopis tegelane muinasjutust ja kirjutab selle nime sedelile. Seejärel kleebib ta teibiga sedeli mõne teise peolise seljale, nii et too seda ei näeks. Kui kõikidel on sedelid seljal, hakkab äraarvamismäng. Iga külaline esitab teistele küsimusi oma tegelaskuju kohta sedasi, et sellele saaks vastata ei/jaa (nt. Kas ma olen naine? Kas ma olen eestlane? Kas ma olen näitleja? Kas mul on pikad tumedad juuksed?) Vastuste põhjal peab igaüks ära arvama oma tegelaskuju. Võidab see, kes sellega esimesena toime tuleb.