JURIST VASTAB | Kuidas kaasomandis majast majavammi tõrjuda?

Meil on suvemaja kaasomandis naabriga, kes ei ela kohapeal, vaid elab alaliselt Tallinnas. Nüüd on probleem, et sellesse vanasse talumajja on vamm end sisse söönud ja niimoodi, et ühelt poolt on rikutud meie seinaosa, teiselt poolt naabri sein. Lisaks on see hallitusseen ehk majavamm tunginud ka keldrisse ja rikkunud eelkõige keldri puitosad, samas kuulub kelder täielikult naabrile. Naaber on oma poole lukustanud. Oleme korduvalt pöördunud naabri poole, et saaksime koos vammi tõrjuda, aga ta pole sellele reageerinud, ka ei anna ta meile keldri võtit ega oma majapoole võtit.