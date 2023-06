TASUB TEADA | Kas sadanud vihmast oli kasu? Mitu millimeetrit peab sadama, et aed kastetud saaks?

Ilmateenistuse mõõtejaam Endla soos. Sadememõõtja on vasakult esimene lehter väikese trepiga. FOTO: <p>Katrin Jõgisaar</p>

Kui räägitakse ilmast, on eeskätt jutuks õhutemperatuur, sademed ning tuul. Sademed on õhutemperatuuri kõrval ühed olulisemad näitajad, mis määravad mingi maakoha kliima iseloomu.käinud. Tagasi tuleb ta põhiliselt bussiga või minuga. Sademete hulga all mõeldakse sademevee kihi paksust millimeetrites, mis tekiks rõhtpinnale eeldusel, et vesi ei valgu ära, ei imbu maasse ega aurustu. Eesti ilmateenistuse vaatlusvõrgus töötavas 92 automaatjaamas määratakse sademete kogus nn kaadkopp- ja koguja-tüüpi mõõturitega.