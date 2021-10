Loe rahvusvahelisel munapäeval, mida üks muna endast kujutab

• Kanamuna sisaldab rohkem kui 30 makro- ja mikroelementi. Selles on palju fosforit, kaltsiumit, magneesiumi, mikroelementidest fluori, joodi, vaske, tsinki, mangaani. Enamik muna mineraalaineid on inimese poolt kergesti omastatavad, sest paiknevad orgaanilistes ühendites.

• Muna on kõrgeima proteiinisisaldusega toiduaine ning sisaldab vitamiine ja oomega-3 rasvhappeid, mis on tasakaalustatud toitumiseks vajalik. Oomega-3 rasvhapped aitavad vähendada riske südameveresoonkonna haigustele ja alandada kolesterooli, mis on tüüpilised stressi ja tasakaalust väljas toitumise ning eluviisi tunnuseks. Kasvavale organismile on aga oomega-3 rasvhapped eriti vajalikud.