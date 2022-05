“Suurt lastekarja peeti vaesuse ja rumaluse märgiks. Jõukamatel ja targematel oli hoopis vähem lapsi.” Emadepäeva tähistamise algusajad Eestis

Mälestus ja komme siiski säilisid kodudes — kuni 1988.a taas üle pikkade aegade avalikult, mai teisel pühapäeval emadepäeva suurejooneliselt tähistati. Ainus, mis muret valmistab on kokkuvõetud austatud emeriituse Aare Tamme arvamussõnades: “Paljudes maades, kus emadepäeva traditsioon on kaua püsinud ning arenenud, näikse olevat suurim sellega seonduv mure: et emadepäeva ei rikuks liigne reklaam ega kaubanduslikkus, et see päev jääks oma esialgsele mõttele truuks, aitaks ühte siduda laste ja emade südameid ning liita kogu peret.”