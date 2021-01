Argo Ideon: uus valitsus ei tohi lootusi petta

Ilmselgelt olid paljud inimesed Ratase valitsusest väsinud ning see, et nüüd sünnib midagi uut, on vastu võetud ilmse kergendusega. Ei tea küll veel täpselt, milline saab olema Eesti täitevvõimu uus pale, kuid ootused on kõrgel.

Et uus valitsemine oleks teistsugune ja parem. Et Eesti saab vahelduseks niisuguse valitsuse, kel ei kulu pool aurust iseenda kooshoidmisele. Et Eesti valitsusjuhil ei oleks põhjust kogu aeg võimupoliitikute eest vabandada. Et üle nädala ei peaks lahendama koalitsiooni sisemisi kriise. Et lõpuks Eesti valitsuse kohta ei oleks põhjust ka naabritel huumorisaate-sketše ekraanile tuua.