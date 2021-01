Mis tingimustel saab paigaldada päikesepaneele eramaja katusele?

Nõuti auditit katuse kandvuse kohta. Ehitisregistrist teatati, et on vaja litsentseeritud ametniku koostatud auditit, milline on katuse kandvus ja kas konstruktsioonid vastu peavad. Väitsid, et seda nõuab ehitusseadus. Kas minuga toimiti õigesti, et niisuguseid takistusi ette lükatakse? Taolise auditi tellimine pole sugugi odav lõbu ja kas mulle ei või jääda omaniku vastutus, et vastutan ise, kas katus kannab paneele või mitte?

Kas minuga toimiti vastavalt seadusele ja kas sellised paragrahvid on ehitusseadustikus olemas? Või ei tohi miskipärast Tallinnas nii palju neid päikesepaneele paigaldada?