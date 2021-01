KÜSITLUS | Kuidas karmil talve- ja koroonaajal spordite?

| LUGEJA ARVAB |



Tundub, et ükski katsumus ei vähenda eestlase sportimishimu. Pigem on krõbedad külmakraadid ja luuremäng koroonapiirangutega seda isegi suurendanud, kuidas muidu seletada asjaolu, et ühismeedia kubiseb talisupluse-, suusatamise- ja spamuljetest.