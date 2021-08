Hüvasti, Jaan Kaplinski. Tema mõtted jäid lõpuni erksaks

"Meid manipuleeritakse väga kõrgel tasemel. See on tegelikult alatu, niimoodi ei tohi inimestega käituda. Me elame tsivilisatsioonis, kus teatud alatus on muutunud normiks.

Parasjagu liialdatult, aga ma julgeks öelda, et see demokraatlik süsteem, mis on praegu läänemaailmas, on mingil määral korruptiivne. Tähendab: selleks, et saada või jääda võimule, ostetakse mingi osa valijaskonnast ära. Neile pakutakse palgatõusu, väikesi privileege, maksualandusi ja ei arutata sisuliselt tõsisemaid probleeme või muresid. Inimesed on võõrdunud sellest ka. Oodataksegi seda, et mida nad siis veel lubavad, ja hääletatakse selle poolt, kes rohkem pakub.

Kui me läheme kogu aeg kergemat teed... praegu enam laia teed maailmas ei ole. Meie teadvust toidetakse lihtsate piltidega ja meid ei õpetata rehkendama. Valitseb meelelahutuslik

mõtteviis."