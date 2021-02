Jaanuar tõi normaalse ilma. Ometi!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Pealkirjas toodu on üks lumisel talvepäeval kuuldud rõõmuhüüatus. Sõnaraamatu järgi tähendab “normaalne” harilikku, loomulikku (nagu võikski ühe näärikuu ilmastik olla – korralikult talvine).

Tuhandetele ilmateadlastele on hoopis tähtsam tõdemus, et just algas uus ajajärk klimatoloogias, nimelt võeti kasutusele uued kliimanormid. Sõnaraamatute järgi on “norm” ettenähtud hulk või ettekirjutus.

Kliima puhul jääb see määrang vägagi ebatäpseks, ilmastiku­protsessid on kaootilised. Klimatoloogias kutsutakse normiks hoopis küllalt pika perioodi andmete keskmist.