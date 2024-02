MAALEHE ARHIIVIST | Valeri Dõmšits: Aleksei Navalnõi on täpselt mõistnud Venemaa võimu olemust

On unikaalne olukord: võimu huvitab ainult raha, omand ja garantii, et nende valdamine jätkub. Kõik muu on kas vahend või lihtsalt juhus. Kui oleks võimalik oma taskud täis toppida, säilitades samal ajal demokraatia, sõnavabaduse, head suhted läänega – pealikud üksnes rõõmustaksid selle üle.