VIDEO | Et midagi raisku ei läheks! Nii pigistatakse viaalist välja kuues doos vaktsiini

„Kordagi ei kahelnud. Aga ma ei saa aru, miks neid koroona ja vaktsineerimisvastaseid nii palju on. Mis demonstratsioon seal Vabaduse väljakul näiteks toimus? Mis jama see oli? Mis tähelepanu need inimesed otsisid? Terve maailm on haige, inimesed surevad ja nemad ütlevat, et seda viirust pole olemas,” pahandas Pääsuke Maalehele.