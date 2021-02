Maaleht tuleb välja krimisarjaga maailma tippautoritelt

Esmalt oli mõistagi raamat, ent just telesari “Shetland” tegi üle ilma kuulsaks inspektor Jimmy Perezi ja teised, kes tumedavõitu saarestikus kuritöid lahendavad. Ann Cleeves, muide, sai raamatuks ja kogu sarjaks inspiratsiooni, nähes Shetlandi valgel lumel musti ronki ning arvas, et kui lisada ka verd, oleks värvikombinatsioon täiuslik. Raamat pälvis Gold Daggeri – Suurbritannia krimikirjanike assotsiatsiooni auhinna aasta parima ingliskeelse kriminaalromaani eest.

Just uus põlvkond lõi kaasaegse briti krimka, milles tragöödiale vaatamata on inimlikkust ja hinge. Christie’t, olgem ausad, ümbritsev väga ei huvitanud – kui see just kuriteo või selle lahendamisega seotud polnud.

Ehkki kirjandusliku detektiivi loojaks peetakse ameeriklast Edgar Allan Poe’d, puhkes see žanr õitsele just Suurbritannias, kus esimese kuldajastu suurimad staarid olid mõistagi Arthur Conan Doyle ja tema loodud Sherlock Holmes ning Miss Marple ja Hercule Poirot’ “ema” Agatha Christie.

Kaaluti ükshaaval autorite ja raamatute väärtust, ent kui sari kokku loksus, selgus, et tegu on Briti teise laine krimikirjanduse tüvitekstidega, kui üks erand välja arvata. Tõsi, kõik autorid pole pärit Suurbritanniast – Emma George ja Charlaine Harris on ameeriklannad, Louise Penny kanadalanna, Benjamin Black iirlane, kuid nende lood on kirjutatud ehtsas briti stiilis.

Neile, kes igatsesid tagasi vana head briti suhtekrimkat, saabus õnnistus külmast ja lumisest Kanadast. Louise Penny kirjanduslikult elustatud peainspektor Armand Gamache ja tema kaaskond pole sugugi kehvem kui Tom Barnaby, ehkki millegipärast kutsuvad vahtralehemaalased teda Kanada Hercule Poirot’ks. Ka Kolme Männi küla on mõnus ja turvaline paik, kuhu just seetõttu sobibki suurepäraselt kuritegu, arvas Louise Penny. Ja nii leitaksegi kogukonna armastatud liige vahtrametsast surnuna.

Dick Francis on unikaalne krimikirjanik, sest keskendub peamiselt hobuste võiduajamisele, milles peitub piisaval määral kriminaalsust. Haarava jutustamisoskusega köidab Francis põneva hobuste maailmaga ka need, kes selle teema vastu huvi ei tunne. Samas oskab Francis suurepäraselt luua seoseid, nagu ka raamatus “Raami sees”, kus mõrvamüsteeriumi taga on võiduajamisi kujutav maal ning lugeja juhatatakse lisaks ka kunstivõltsingute ohtlikku sfääri.

Elizabeth George on loonud ühe kõige vastuolulisema uurijate duo. Kõrgelt haritud ja peenelt lihvitud aadlisoost Thomas Lynley, Ashertoni krahv, saab paariliseks töölisklassist pärit nurgelise seersandi Barbar Haversi. Suhtlemisel kasutatakse mõistagi teie-vormi, ent isiksuse-, soo- ja klassierinevusest tingitud konfliktid on vältimatud. Mis aga ei takista Tommyl ja Barbil lahendamast võigast mõrva ühes väikeses Yorkshire’i külas, kui leitakse tütar, kirves süles, isa peata laiba kõrval.

Šotlase Ian Rankini “Peituse­mäng” on Maalehe sarja esimese viie raamatu antipood. Ei mingit külamõrva ega sümpaatseid inspektoreid. Või õigemini on John Reebus samuti ääretult sümpaatne, aga omal moel. Ta on küll kibestunud, enamasti viskist ja õllest vines, kuid mõistus püsib enam-vähem selge.

Rebust hoiab elus vääramatu õiglustunne ning ta ei lepi ses teoses arvamusega, et tühjast majast leitud narkar on järjekordne üledoosi tõttu lahkunu. Rankin on niinimetatud Tartan noir’i – kus valitseb künism ja külmaverelisus ning peategelane on pigem antikangelane – ehedaim esindaja.



Nagu Dick Francis, nii on ka John Grisham unikaalne. Mit­med on üritanud kirjutada grishamlikke kohturomaane, aga ükski pole õnnestunud. Grisham on ses sarjas ainus läbi ja lõhki ameeriklane, kes vaimustavalt põneval moel toob lugeja ette USA õigussüsteemi kogu selle ilus ja valus.

Grishamit peetakse suurepäraseks pingekruvimismeistriks ning enamik tema raamatuist on mõeldud öiseks lugemiseks ehk käestpandamatud. Grisham ja tema tegelased on alati nõrgema poolel, nii ka selles raamatus, kus noor jurist loobub suurest rahast ja hakkab aguliadvokaadiks.



On kirjanikke, kelle romaanid on midagi enamat kui lihtsalt krimkad. Fjodor Dostojevski, Ruth Rendell ... ja Benjamin Black ehk John Banville, keda on mitmel korral peetud Nobeli kirjandusauhinna pretendendiks. “Christine Falls” on kahtlemata laiem kui ühe sünnitamisel surnud naise ja tema saatuse uurimine, mille Püha Perekonna haigla patoloog Quirke ette võtab. Iirimaa elu, ühiskonna olemus, peresuhted, kõrtsitraditsioonid ja üleüldine äng, kus päike piilub pilve vahelt vaid puhuti, loob kokkuvõttes – miks, on raske öelda – õdusa meeleolu. Pole üllatus, et Quirke’i lood on tituleeritud Irish noir’iks.