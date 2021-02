Lahkus rukki populariseerija Leonhard Puksa

“Suure rukkiveskina tunnetasime, et hinna langemine viib ka rukki kasvupinna ja tähenduse alla. Teadsime suurepäraselt, mis rolli rukis eestlaste elus on mänginud, ja kahju olnuks, kui meil oma leivavilja enam polnuks. Seepärast oli vaja kasvatajaid ühendada ja innustada rohkem külvama ja häid saake saama,” rääkis Puksa Maalehele poolteist aastat tagasi tema 80. sünnipäevale pühendatud intervjuus .

Eesmärk oli ühendada mitte ainult kasvatajaid, vaid et sel oleks laiem kandepind, oleks rohkem kultuuriseltsi moodi. Selleks kaasati seltsi hulk kultuuriinimesi, kelle kaudu oma sõnumit edasi anda. Hakati välja andma kultuuriauhinda, mis ristiti Rukkirääguks.

Esimese auhinna sai tolsamal 2000. aastal Mats Traat just siis ilmunud luuleraamatu “On unistus kui ränikivi” eest. 2017. aastal anti Rukkirääk Maalehele Eesti omakultuuri ja maaelu edendamise eest.

Igal aastal 16. veebruaril tähistab selts rukkikrahv Bergi sünniaastapäeva ja sel päeval on juba mitu korda välja antud Bergi nime kandvat innovatsioonipreemiat, millega märgitakse ära viimase aja innovaatilisemaid ideid Eesti põllumajanduses.

Puksa ja rukkiseltsi põhimõte on olnud, et rukist peab jätkuma nii palju, et oma rahva toitmiseks leib ära teha. Selleks peaks rukis kasvama vähemalt 20 000–25 000 hektaril.