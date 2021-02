Liisi Sepp: kiiremad internetipaketid polegi kallimad, vaid lausa soodsamad

| TUTTAV TUNNE | Koroonaajal pagesid kõik maa­le. Meil on maakodu Lää­ne­maal, ja kõik vajalik, et aastaringselt suvekodus elada ning sealt ka tööd teha, oli olemas.

Mobiilpositsioneerimise kaardid ja möödavuravad autod näitasid, et ka naaberkülade suvilad täituvad koroona­pagulastega. Ka maapiirkondi tabas distantsõpe. Sama kiirelt, kui matkarada tõmbas jalutajaid, keris internetikiirus järjest rohkem maha. Telekas hakkis, hangumine koosolekul... Aga internet – see on mu ainus võimalus maal elada ja tööd teha.