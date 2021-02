Miks on naistel pärast vägivaldsest suhtest lahkumist raske? Nad ju ometi pääsevad vaimsest terrorist, löömisest...?

Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld: Sest kõik, mis ees ootab, on teadmata. Sa pead tegema otsuseid, mille tagajärgi sa ei tea ning mille kohta puudub kogemus ja ka info, et mis saama hakkab.

Eriti siis, kui on võetud hoiak ja positsioon, et lastel peab isa olema, ja kui ma nüüd suhte lõpetan, siis kas ma kahjustan sellega lapsi. Kogu aeg on ju räägitud, et täisväärtuslik pere on niisugune, kus on isa ja ema, aga õpetust, mida teha, kui üks pool on teise vanema suhtes vägivaldne, ei anna keegi.