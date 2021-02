Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Töölepingus oli mul kirjas üks palganumber, aga nüüd sain tööandjalt viimase kuu eest tunduvalt vähem raha. Mida teha, kas pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni?

Maalehe lugeja

Vaidluste tekkides proovige see kõigepealt kokkuleppega lahendada nii, et mõlemad pooled oleksid rahul, ning kui see tulemust ei anna, pöörduge töövaidluskomisjoni poole.