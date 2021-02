Krista Fischer selgitab peresisese leviku loogikat: 20 koduvälist nakatumist = 30 nakkusjuhtu

Ka peaminister on viimastel päevadel rõhutanud, et kuna suur osa nakatumistest on just peresisesed, siis justkui poleks näiteks restoranide varem sulgemistest nii suurt kasu.

Matemaatik Krista Fischer otsustas avalikult selgitada palju kõneainet tekitanud nn "kodukollete" olemust.

Fischer selgitas, et jämedalt kolmandik nakatumistest toimub tõepoolest pereringis. Seega kahe väljaspoolt kodu saadud nakkuse kohta tuleb üks nakatumine kodus.

Fischer jätkab:

"Ehk - keskmiselt, kahest inimesest, kes saavad nakkuse töölt/koolist/vaba aja veetmise kohast, üks nakatab ka ühte pereliiget. Kui võetakse midagi ette, mis hoiab ära 20 koduvälist nakatumist, siis sellega hoitakse kokku ära 20+10=30 nakkusjuhtu.

15-20% koduvälistest nakatumistest toimub koolis, sama palju või veidi rohkem tööl. Poolte koduväliste nakkuste puhul on nakatumiskoht teadmata - teada on vaid see, et nakkus saadi kusagilt, kus oli lähikontakt inimeste vahel.

Me ei saa kuidagi välistada ühtegi kohta (olgu see restoran, kino, spordiklubi, spaa või ka pood), kui meil ei ole piisavalt pädevat põhjendust, miks just selles kohas on nakkuse saamine väga ebatõenäoline.

Meie olukord ei ole praegu kiita. Jah, haiglad teevad tõhusat tööd ja intensiivravile satub inimesi vähe. Aga mina isiklikult arvan, et ükskõik mis haiguse tõttu haiglasse sattumine on pea igaühe jaoks vägagi traumeeriv kogemus (minu jaoks küll oleks) hoolimata sellest, et meie arstid on suurepärased.

Küllap oli see nii ka nende enam kui 4000 inimese jaoks, kes tänaseks on koroonaviirusega haiglas olnud. Minu seisukoht on, et praegu on vaja nakkuse levikukiirus alla saada ja kasv kahanemiseks pöörata. Ja seda saame siiski teha koduväliseid kontakte piirates - seega püsigem rohkem oma kodukolde juures, oma perega koos. Kui saaksime lühikese ajaga nakkusemure vähemaks, on jälle rõõmsam sõpradega koos istuda ja kodust väljas meelt lahutada."