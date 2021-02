Hämmeldunud metsaomanik: mind justkui süüdistatakse selles, nagu ma oleks midagi kelleltki ära võtnud

“Ilma kõigi nende vaidlusteta oleks siia juba uus mets peale istutatud ja aasta kasvada saanud,” ütleb maaomanik Imbi Niit. “Olen viies põlvkond sellel maal. Ja ka järeltulevad põlved on selle maa külge kasvanud.”

Raieõiguse omandanud metsafirma Stora Enso esindaja sõnul soovivad looduskaitsjad takistada raiet, kuna on väidetavalt kasutanud Imbi Niidule kuuluvat erametsa vaba aja veetmiseks. Kohtud nõustusid aga juba eelmises vaidluses, et inimeste õigus metsas jalutada ei kaalu üles metsaomaniku õigust oma metsa kasutada ja majandada.

“Kõnealuses kohtuasjas on vaidlus selle üle, kas ja kui palju piirab Märjamaa valla üldplaneering raiet antud kinnistul,” selgitab üks kaebajatest Mari Laanesaar viimati halduskohtusse esitatud kaebuse sisu.

Jurist Priidu Pärna leiab, et seadustes ongi vastuolu.

Stora Enso loodab, et protsessist on laiemas plaanis kasu. „Sellistes asjades peavad mingid arusaadavad põhimõtted tekkima,” ütleb Tust. „Ega esimene sarnane vaidlus ei jää viimaseks. Konkreetset pretsedenti on tulevikuks vaja,” leiab ta.