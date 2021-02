Lavastaja Dmitri Jegorov: KGB? Ei ole mõtet taas kinnitada, et lumi on valge

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Vene lavastaja Dmitri Jegorov kiidab Eesti näitlejate huumoritunnetust ja räägib loo, mis veidi sarnaneb meie Viljandi Joala monumendi saagaga. Leedus Vilniuses tehti suvel ühele keskväljakule eksootiline mererand, toodi kohale liiv ja palmid. Seepeale ütlesid konservatiivid, et mis te õige mõtlete, meil on sellel väljakul ajalooline KGB hoone, selles piinati meie inimesi. Selles kohas ei tohi olla mitte mingisugust randa, me peame mäletama! Palmid ja liiv koristatigi ära.

19. märtsil esietendub Eestis Dmitri Jegorovi lavastus „Keegi KGBst". Ta ütleb, et kuna kurjust on niigi palju nähtud, siis saab lavastuses "KGB" olema palju naljakat, palju eneseirooniat.