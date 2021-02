Eesti esimene raadionäitus oli oma aja tõeline suursündmus

“Tal oli väga ilus hääl ja ilmekad silmad,” on Felix Moori kohta kirjutanud Voldemar Panso. “Kuid muidu oli ta kiilaspäine, tedretäppidega ja hõredate punaste juustega mulk.” Moor ise lisas tavaliselt oma iseloomustusele, et on ka veidi metsik, justkui vanad germaanlased.

Rahvusarhiiv