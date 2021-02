Jäävihm – väga ohtlik, aga ilus nähtus

Moskva kaks suuremat lennuvälja olid läinud aasta 26. detsembrist mitu päeva elektrita, poolpimedates saalides eksles 16 000 meeleheitel reisijat – rünnati ametnikke, kakeldi omavahel toidu pärast. Kui 30. detsembril küsis Domodedovo lennujaama tolliametnik reisijalt: “Kas relvi on?”, vastas too, et kui oleks, lasknuks ta need juba ammu käiku.

Selle kõige põhjus oli üle kahe ööpäeva sadanud jäävihm.

Ohtlik ja tüütu

Mida too sademeliik endast siis kujutab?

Mõnikord on kevadel ja sügisel, harvemini talvel, atmosfääris selline olukord, kus mõnesaja meetri kõrgusel maapinnast asub soe õhukiht, milles langev lumi sulab ning muutub vihmaks. Edasi jõuavad piisad jälle maalähedasse külma kihti, kus jahtuvad kiiresti.