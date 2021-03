Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Kas kinkeleping või on veel soodsamaid võimalusi? Mis väljaminekud meil seoses selle toiminguga tulevad? Tütrel on see korter ainuke elamiskoht ja kui ta tahab seda pärast kinkelepingut müüa, mis kulutused teda siis ees ootavad?