Ligi 140 asukaga hooldekodus üle poole olid vaktsineerimata. Ülemöödunud reedel, kui vähemuses olevad vaktsiinihuvilised pidid juba teise süsti saama, korraldati mõne nakatunu selgumisel aga laustestimine. Selgus, et 72 olid positiivsed.

Tervisekeskuse juhataja Thea Filippov rääkis täna Maalehele, et olukord on hetkel kontrolli all. "Käis ka kiirabibrigaad, kes hindas klientide seisundit. Negatiivsetel tuleb uus testimine ja positiivsed olid ilma sümptomiteta," selgitas Filippov.