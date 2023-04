JURIST VASTAB | Kas teeservituut on kohustuslik, kui kodutee läbib naabri maad?

Juurdepääsuvaidlused on kohtutes väga levinud. Õnneks on tsiviilkohtumenetluse seaduses selleks loodud lihtsustatud menetlus ja kohtunik käib sageli ka kohapeal olukorraga tutvumas. Juurdepääsude küsimuse seadusega ühest paikapanemist ongi raske korraldada, sest iga sellise teeküsimusega on olukord looduses erinev ning naabrite huvid ja alternatiivsed teekoridorid vajavad igakordselt kaalumist.