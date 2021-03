Sada kilomeetrit taevasse on veel pikk sõit

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Et tõusta saja kilomeetri kõrgusele maapinnast, automootori võimsusest ei piisa. Ka lennuki tiivad nii kõrgele ei kanna. Atmosfäär on liiga hõre, aerodünaamiline tõstejõud ei toimi.

Selle kõrguse – sada kilomeetrit – on inimesed kokkuleppeliselt võtnud kosmose alguseks. Allpool on iga riigi kohal oma õhuruum, aga ületage vaid see nähtamatu saja kilomeetri rada ja enam pole vaja kelleltki luba küsida. Aga luba vabalt ringi lennata tuleb siiski välja teenida – keeruka ja kalli tehnika arendamisega.