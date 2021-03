Marika Villa: Vene propagandakanal pressib end Saksamaa meediamaastikule. Lõpuks on hakatud sellest aru saama

Et Venemaa maine ja kuvand maailmas just kõige paremad pole, ei salata isegi Moskvas. Nende parandamiseks loodi 2005. aastal riiklik telesaatekompanii Russia Today (alates 2009 RT), mille eesmärgiks on kuulutada maailmale „tõde Venemaast ja korrigeerida vaenulike meediate tendentslikult moonutatud informatsiooni“.

„Et mitte seista teiste seas kui karu,“ põhjendas tollane Venemaa teabeminister Mihhail Lessin välismaale riiklikult suunatava propaganda vajalikkust. Seda p-tähega sõna vältides väljendasid esimesed kaastöötajad sama mõtet elegantsemalt: „Kahjuks teatakse läänes Venemaad läbi kolme mõiste – kommunism, lumi ja vaesus. Me tahame oma maast ja elust täielikumat pilti edastada“.

Tahab Saksamaal telesaatjaks saada



Siiani ainult internetikanalina tegutsenud saksakeelne RT De tahab laialt levivaks, normaalseks telesaatjaks saada ja Saksamaal kanda kinnitada. Jaanuari lõpus teatas Vene saatkond Berliinis, et riiklik vene meedia ehitab veel sel aastal meediavõrgustiku „valmis RT De telesaatjaks ja esimene otsesaade läheb Berliinis eetrisse detsembris“.