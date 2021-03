Kas paremini peletab viirusi küüslauk või hoopis hapukapsas? Ehk on abi päevakübarast või koirohust? Kas parim köharavim ongi islandi samblik? Need ja veel kümned koroonaaja küsimused leiavad vastuse kümne taimetarga soovitustest, kuidas tervist looduslike vahenditega turgutada. Samas rõhutab perearstide esindaja, et senini on leidmata see ainumas aine, mis suudaks haigused eemal hoida. Kuid soovitused ei piirdu taimeriigiga!