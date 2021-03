Kellest võiks saada järgmine Eesti president?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Populaarseimaks osutusid sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand ja EKRE endine esimees Mart Helme, kes mõlemad kandideerisid ka eelmisel korral. Mart Helme poolt hääletanute seas oli ka neid, kes tõdesid, et kui valikus olnuks endine Riigikogu spiiker Henn Põlluaas, oleks asjakohane kandidaat just tema. Henn Põlluaasa kandidaadiks seadmisele on viidanud hiljuti ka Martin Helme.