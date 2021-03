Hannes Rumm: Isamaa poliitik lasi Hiina luuraja väljasaatmise küsimuses süvariigil oma suu sulgeda

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Avalikult polegi Eesti–Hiina suhetes märgilise vahejuhtumi kohta tänini sõnagi räägitud. Kuna hiljuti mõistis Harju maakohus Hiina kasuks luuramise eest vangi mereteadlase Tarmo Kõutsi, siis pole raske arvata, miks Hiina saatkonna töötaja Eestist välja saadeti.

Tekib huvitav võrdlus: veebruaris teatas Venemaa välisministeerium, et vastuseks Eesti valitsuse otsusele saata riigist välja Vene diplomaat, saadab Moskva välja Eesti välisesindaja. Ehk et Moskvas avalikustati Tallinnas tehtud otsus. Endine välisminister Urmas Reinsalu teatas seepeale, et Vene diplomaadi väljasaatmise otsus langetati tema ametisoleku ajal põhjusel, et „Eesti on iseseisev riik ja peab kaitsma oma suveräänsust kõikehõlmavalt”.