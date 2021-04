Nädalalõpul elame üle viimase õudse ilma, edasi tuleb kaunis kevad

Ööl vastu reedet on Eesti kohal olevas kõrgrõhuharjas pilvi vähe, sajuvõimalus väike ning läänekaare tuul nõrk või mõõdukas. Külma on sisealadel kuni 5°, rannikul kohati plusskraadid. Hommikul jõuab Norra merelt Skandinaavia keskosa kohale ägenev madalrõhkkond ning selle ees tõuseb lõuna- ja edelatuul Läänemere ääres tormiks. Ennelõunal jõuab Lääne-Eestisse madalrõhulohk ühes lörtsi- ja vihmasajuga ning laieneb pärastlõunal kaugemale itta. Lõuna- ja edelatuule iilid ulatuvad 17, rannikul kuni 23 m/s. Sooja on 3–7°.