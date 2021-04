UUSI SEADUSI | Kahjunõue ja sünni registreerimine

Riigikohus otsustas tänavu märtsikuus, et äriühingu juhatuse liikmele võib erandjuhul kahjunõude esitada kümne aasta jooksul, varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

Riigikohtu üldkogu hinnangul on teatud juhtudel põhjendatud erandlik kümneaastane tähtaeg. See tuleb kõne alla siis, kui juhatuse liige eirab tahtlikult häid kombeid: ei teavita oma tegevust kontrollivaid isikuid huvide konfliktist, rikub lojaalsuskohustust ja tekitab sellega äriühingule kahju.

Juhatuse liikmel on laialdased võimalused oma kuritarvitusi varjata, mistõttu võidakse rikkumine avastada alles pärast tema ametist lahkumist või äriühingu maksejõuetuks muutumist. Kuna aegumistähtaega arvestatakse rikkumise toimepanemisest, oleks lühema tähtaja korral kahjunõude esitamine raskendatud.

Samas rõhutas riigikohus, et kriminaalmenetluses tuleb igal üksikjuhtumil eraldi hinnata, kas tegu on tahtliku heade kommete vastase kahju tekitamisega. Muul juhul on juhatuse liikme usalduse kaitseks ja õiguskindluse huvides põhjendatud viieaastane aegumistähtaeg.