Mälu lühike, kliima pikk

Inimese mälu on lühike. Hea on, kui mäletatakse, kas viimatiste jõulude aegu oli maa valge. Pea kindel ollakse ka, et jaanilaupäeval alati sajab. Palju neid on, kes mäletavad, et mullu ei tulnud nonde suviste pühade ajal tilkagi ja et mitmel päeval oli juunis kuuma üle 30 kraadi?

Ilmamälu on fikseeritud lausa ühe seadusena Murphy seaduste kogus: kui hakkad betooni valama, siis valab ka taevast. No kas ikka on nii? Võimalus oma ilmamälu kontrollida on täiesti olemas. Eestis täpsemalt vähemalt kaheksa linna puhul.