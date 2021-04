AUTOARVUSTUS | Kui kogu küla oma vaba raha kokku paneb, siis liisingu sissemaksuga saame hakkama

Ma ei räägi siin tema hinnast, 73 480 eurost ilma lisavarustuseta – kui kogu küla oma vaba raha kokku paneb, siis liisingu sissemaksuga saame hakkama – ma räägin tema jõust ja ilust.

EQC-l, sellel elektriautol, on ikka tavasõidukitega võrreldes hirmus jõud sisse saadud. Vajutad varbaga, juba on näit 50 km tunnis, siis kohe 100. Ning seda kahisevas vaikuses. Tõtt öelda pead isegi pisut harjuma, et side pedaali ja auto mineku vahel ikka selline on. Viis sekundit nullist sajandi. 300 kWh, natuke üle 400 hobujõu. Mootorid mõlemas sillas.

Tõsi, gaasi ei saa lõputult vajutada, piir jõuab kätte 180 km/h juures.

Muidugi tuleb kohe arvestada, et EQC on elektriauto ka muus mõttes.

