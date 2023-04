Isegi need, kes pühadest tuledest ja vanadest karjanõidustest ei hooli ega maast kasvavate lillekeste ilu nautida ei malda, teavad midagi jüripäeva rahva­traditsioonidest. Näiteks et enne seda maha istuda ei tohi. Vanarahvas uskus, et maast tulevad siis maalised – haigus, mis avaldus punaste punnikeste ja kärnas nahana. Küllap oli üksjagu põhjust sooja ilmaga õitsema hakkavate puude õietolmu tekitatud allergilisel reaktsioonil. Kuna aga sõna „allergia“ on alles nii uus, siis selle kohta tarvitati omamaist sõna „enesehellus“.