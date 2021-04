Sel esmaspäeval, 19. aprillil, sai 80aastaseks Priit Aimla – mitme põlvkonna naljahammaste lemmik ja õpetaja. Ise selle kõige juures suhtumisega, et “oh, mis nüüd mina”. Kui lõpuks märkad tegelikku töö mahtu, mis ta ära on teinud, imestad: kust see mäeahelik siia kerkis?