Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Teisipäeva hommikul kell pool 10 on Tallinna lennujaama Türki suunduva tšarterreisi check-in'i järjekorras hulk lastega peresid. Kahe tunni pärast väljub Antalyasse kaks lennukit.

“Pidime minema juba aasta tagasi, oleme oma reisi edasi lükanud kolm korda. Õnneks saime reisikorraldajaga alati kokkuleppele ja leidsime nüüd lõpuks sobiva aja,” kommenteerib pereema Elly Künnap.

Künnapi sõnul on nad mehe ja kolme lapsega koroonaviiruse läbi põdenud. Mees on saanud ka ühe doosi vaktsiini. “Sõbrad-tuttavad ei mõista meie minekut sugugi hukka, pigem on kadedad. Reisida saab ka turvaliselt – alati saab distantsi hoida. Me ei lähe ju võõrastega ometi kätlema ja musitama.”

On ka neid, kes täna hea meelega reisile ei läheks, kuid on selleks sunnitud, kui ei taha just juurde maksta. Uus reis või lend ei ole nimelt alati sama hinnaga.

“Me ei taha tegelikult praegu üldse reisile minna,” tunnistasid Maalehele mees ja naine, kes samal ajal olid kohvrid juba pakkimiseks kapist välja otsinud. Aasta eest olid nad sunnitud oma Türgi puhkuse edasi lükkama ja teeksid seda hea meelega ka praegu. Reisifirma ütles, et see on küll võimalik, aga sel juhul tuleb neil maksta juurde 500 eurot, sest sügisel on paketid kallimad. See teeks puhkuse arutult kalliks.