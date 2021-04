Koroonapiiranguid leevendatakse, kuid olukord on ebakindel

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Sel nädalal jõudsime olukorda, et nakatumise näit on selle aasta kõige madalamal tasemel. Langustrend on nii hea, et teadusnõukoja soovitusel asub valitsus uuest nädalast piiranguid järk-järgult leevendama.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma nentis aga, et kuigi nakatumine on vähenenud, ei ole olukord normaliseerunud.

“Haiglate koormus on jätkuvalt kõrge, eriti Põhja-Eesti piirkonna intensiivravi,” märkis ta. Hea uudis on see, et lõpuks on hakanud langema surmajuhtumite hulk.

Aga näiteks Leedus tõi juba väike leevendus kaasa uue haigestumiste laine.