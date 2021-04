Tallinna on kolinud tuhandeid kanu. Suleliste müük pealinna käib linnugripist hoolimata täistuuridel

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Juba mitu aastat ärkab osa tallinlasi kuke kiremise saatel. Kesklinna naabruses asuvates miljööväärtuslikes ning aedadega asumites nagu Kalamaja, Pelgulinn ja Lilleküla, on kanade pidamine muutunud osaks moodsast eluviisist. Linde müüvate maaettevõtjate sõnul käib ka tänavu linnumüük pealinna täistuuridel – müüdud on tuhandeid kanu –, kuigi linnugripiohu tõttu kehtivad kodulindude pidamisele ranged piirangud.

“Kana on väga popp lind, osa neist on viidud Tallinna südalinna,” räägib aastaid kanade rentimisega tegelnud Viire Martma. Ta ütleb, et läinud aastal algas ka meeletu kanaost – koroonaajal olid inimesed rohkem kodus ja neil oli rohkem aega.

Põllumajandus- ja toiduamet kehtestas üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangu 1. märtsist niikauaks, kuni lindude gripi oht on möödunud.

Kanapidajate seas on tekitanud palju arusaamatust, kust jookseb suletud ruumi ja varjualuse piir. Kas võrkseintega katusealune on siseruum?