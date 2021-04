Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Maikuu teisel ja kolmandal nädalal on üks neist paarist-kolmest korrast aastas, mil Maalt on näha Päikesesüsteemi väikseim planeet Merkuur. Tema kohta võiks kasutada inimlikku väljendit “väike, aga tubli” ning lisada “ja salapärane”. Kuigi Veenuse ja Marsi järel meile lähemaid planeete, on nii mõnedki peamised teadmised Merkuuri kohta saadud alles viimastel aastakümnetel. Aga kindlasti on tal veelgi saladusi varuks.