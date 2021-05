Pooled enda arvates hea tervisega eestlased on ülekaalulised

Tervise arengu instituudi (TAI) värske uuring näitab, et möödunud aastal hindas oma tervist heaks või üsna heaks 57,4% vastanutest. Et enese tervise hindamine on võrdlemisi subjektiivne, näitab hästi ka see, et keskealistel meestel on keskmiselt 14 lisakilo.