Gulagi välja saadetud Eesti neiu ei teadnudki algul, et kurameerib parteisekretäri pojaga

Suurem osa sellest suguvõsast sõitis 1939. aastal, kui sai selgeks Eesti peatne okupeerimine, ära Saksamaale Kölni.

See päev oli Karafinide perele pöördeline. “Meile tulid miilitsad ja sõdurid, kaasas läbiotsimisorder. Isa ja ema istusid kahvatuna diivanil. Küsimusele, mis toimub, vastati, et oleme määratud väljasaatmisele.

Isa sai emale öelda vaid: “Hoia Tatat! Ma tunnen, et rohkem me ei näe.”

Ei näinudki.

“Ma ei ole kellegi peale pahane, et elu nii läks. Südames jään ikka Eesti patrioodiks,” kinnitas viimati veerand sajandit tagasi sünnimaal käinud ja Arhangelski Eesti Seltsis selle loomisest saadik kaasa löönud Tamara Kondakova.