Kuidas eristada ohtliku Hispaania teeteo mune ja taimeväetise graanuleid? See polegi nii kerge

Hispaania teeteod on vallutanud Eesti. Inimesed on ostnud endale aianduskauplustes koju või aeda taimi, mille mulda on munenud lusitaania teod. Kuna teetigude munad ja väetise graanulid on sarnased, tuuaksegi nälkjad endale pahaaimamatult majja.