Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Arhitekti Indrek Laose hinnangul on Ristna tuletorn maailma mastaabis New Yorki vabadussamba ja Pariis Eiffeli torni kõrval üks unikaalsemaid Gustave Eiffeli käe all ehitatud tornkonstruktsioone. „Võib arvata, et Ristna tuletorni ehitusel saadud kogemused mõjutasid hiljem Pariisi Eiffeli torni valmimist,“ ütleb ta.

Pariisist, mis oli XIX sajandi teisel poolel tuletornide juhtiv tootja, leidis oma tee Eestimaa randadele ka hulk teisi tuletorne.