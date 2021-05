22 miljoni euro eest söödavat jääb müümata. Inimesed krabavad kaupluste prügikastidest pärit toitu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Pühapäeva õhtul kell kümme sätime koos fotograafi ja Anna Hintsiga toitu päästma. Hints on seda teinud juba kaks aastat ja vändanud sel teemal laineid löönud filmi “Homme saabub paradiis”.

Meiega ühinevad kaks tuntud kultuuritegelast, kes tahavad õppida, kuidas asi käib. Ka nädal varem käis koos Hintsiga sellisel õppereisil mitu inimest.

“Olen näinud nii palju head toitu, mis on prügikastides. Meil on üks planeet ja toidu raiskamine on üks suur kliimamuutuste põhjustaja,” selgitab ta tagamaad. “Juurpõhjus on see, et tarbijatena ootame, et poes oleks tohutu valik. Kõike seda kaupa ei osteta ära ja see lendab suures hulgas prügimäele.”

Prügisukeldumise käigus päästa õnnestunud toit jagatakse tuttavate perede vahel ära ja osa viiakse ka Tartus asuvatesse toidukappidesse. Sealt saavad kõik huvilised süüa võtta.

Võrus on leitud aga teistmoodi lahendus.