Kinnisvaraanalüütik selgitab: kas ja kuhu tasub praegu korterit osta? Mida seejuures jälgida?

See lause, et nad võivad eluasemelaenude andmise nõudeid muuta, on käinud tegelikult läbi juba 2017. aasta aruannetest. Et KredExi käenduse tingimusi võidakse vajadusel karmistada, on aga Eesti Panga poolt tõesti esimest korda konkreetselt välja toodud.

Tõsi on see, et KredExi tingimused on üpris laialivalguvad ja seetõttu on võimalik väga paljudel käendust saada. Algne eesmärk polnud tõenäoliselt see, et iga kolmas inimene kasutab kodu soetamisel riigi abi.

Kui karmistada, siis juhtub paraku see, et väga paljude noorte inimeste jaoks kinnisvara kättesaadavus halveneb. Aga kui jällegi ei karmista... Isegi Mustamäe paneelmajakorterite hinnad on viimase kolme kuuga 10% tõusnud. Selline kasv nii väikese perioodi jooksul ei ole jätkusuutlik. Meil on selged buumi ilmingud. Väga suur osa potentsiaalsetest ostjatest on hakanud mingisugusel põhjusel hästi kiiresti oma ostusid realiseerima. Samuti on viimastel kuudel suurenenud kinnisvarasse investeerimine.

Inimesed võtavad kergekäeliselt nii palju laenu, et neil ei jää kuni järgmise palgapäevani isegi söögiraha.

Inimestel on praegu käes palju vaba raha, sügisel on seda teise samba raha tõttu veel rohkem. Keegi ei tea, mis sügis toob.

Kas keskpanga sõnum, et KredExi käenduse tingimusi võidakse lähitulevikus muuta, ei või rallit elamispindade turul hoopis suurendada? Inimesed kardavad tulevikus ilma jääda, parem nüüd kiirelt võimalust kasutada?

Selline ähvardav käitumine võib kinnisvarale veel kuuma juurde anda. Inimesed võtavad hoiatust liiga tõsiselt ning lähevad ja ostavad korteri, mis ei ole neile tegelikult päris meeltmööda.