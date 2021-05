Euroopa astus esimese sammu GMOde lubamise suunas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Geenitehnoloogia abil saadud taimede kasutamine on Euroopas rangelt reguleeritud juba 2001. aastast peale. Kui mõne aja eest tuldi välja täppisaretuse ehk CRISPRiga, siis võeti kiiresti seisukoht, et Euroopas seda ei lubata, kuna see on võrdne klassikalise geenide muundamisega.

Uue tehnoloogia väljatöötajad ja sordiaretajad selgitasid, et nii see ei ole: siin ei ole tegemist erinevate organismide geenide kokkumiksimisega ega genoomi sisse mingi võõra koostisosa viimisega, vaid muudatusega sama organismi raames – eemaldatakse või lisatakse geene või tehakse muutusi nende järjestuses.

Tehnoloogia kaitsjate sõnul lubab uus meetod tõsta taimede saagikust, vastupanuvõimet kliimariskidele, haigustele ning kahjuritele.

Geenitehnoloogiate vastased jäid aga vankumatuks ja asi jõudis kohtusse.