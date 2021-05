Armastatud Gruusia vägivaldne pool

50% meestest ja 33% naistest leiab, et lähisuhtevägivald on privaatne teema ning välised osapooled ei tohiks sellesse sekkuda. 22% naistest ja 33% meestest usuvad, et naise peksmine on teatud põhjustel õigustatud. 2018. aastal muudeti Gruusias seadust ja karistused lähisuhtevägivalla eest muutusid karmimaks. 2020. aasta jooksul mõisteti 4633 isikut lähisuhtevägivallas süüdi.

Varjupaiku napib

Kogu eelneva info taustal on selge, et neli riiklikult toetatud varjupaika ei suuda katta hädas olevate naiste vajadusi. 2019. aastal jäid 7530 varjupaika palunud naist kohtade puudusel abita. Valitsusväliste organisatsioonide rajatud varjupaiku on Gruusia peale kokku kolm. Ühe nendest, Samegrelo piirkonna ainsa varjupaiga on rajanud MTÜ Merkuri eestvedajad Olga Kikava ja Nana Todua. Vahemikus oktoober 2019 kuni mai 2021 toetas varjupaiga toimimist MTÜ Mondo Välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest.

Merkuri on sihtgrupiks võtnud just maapiirkonna naised, sest Nana sõnul on seal probleem kõige teravam. „Sageli ei ole naistel vägivallatseja juurest lihtsalt kuhugi minna. Naised, kellel on mõistvad vanemad, saavad seal peavarju, aga on ka selliseid vanemaid, kes ütlevad, et mine mehe juurde tagasi ja ära hakka vastu. Ohvri süüdistamine tema enda lähedaste poolt on väga levinud…“

Koroona pingestab olukorda

Muidugi on koroonapandeemia muutnud olukorra veelgi keerukamaks. Naised, kes muidu said Merkuri päevakeskuses nõu juristidelt või psühholoogidelt, ei saanud liikumispiirangute tõttu enam abile ligi. Digitaalsed teenused ei jõua naisteni kas tehniliste vahendite puuduse tõttu või siis seepärast, et vägivallatseja kontrollib naise iga liigutust. Olukord on pingestunud ka majanduslikult, sest Merkuri fookuses olevad naised töötavad enamasti teeninduses ja sageli mustalt. Seega pole hetkel ei tööd ega ka toetusi. Koroonapandeemia ajal on Merkuri raskes seisus peredele saatnud toiduabi.